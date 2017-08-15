Суд над Сависааром продолжается. Сегодня слушают записи переговоров Кофкина и Туулберга

Сегодня, во вторник, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.



Все подсудимые не должны присутствовать на судебном заседании. На месте должны быть лишь те, кого обвинение касается непосредственно. Сегодня в здании суда — Туулберг, Кофкин, Калло.

В качестве представителя Центристской партии сегодня в судебном заседании принимает участие Марика Тууз-Лауль.

В начале заседания прокурор Эвестус узнал у Сависаара, следует ли он советам врачей. Защитник Сависаара Оливер Няэс не смог ответить на данный вопрос. Сависаар поблагодарил Эвестуса за вопрос, но не ответил на него. Прокурор пояснил, что в четверг у Сависаара были зафиксированы очень высокие показатели. Однако, их можно держать под контролем, если следовать плану лечения.

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Напомним, как развивалисьб события.

Харьюский уездный суд в четверг продолжил слушание аудиозаписей в рамках дела бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и предпринимателей.

В среду суд начал прослушивание аудиозаписей разговоров Эдгара Сависаара и предпринимателя Александра Кофкина и продолжит слушание в четверг.

Примерно в половину второго стало известно, что Эдгару Сависаару стало плохо на заседании суда. Вызвана скорая.