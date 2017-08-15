Суд над Сависааром продолжается. Сегодня слушают записи переговоров Кофкина и Туулберга

Сегодня, во вторник, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.

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Напомним, как развивалисьб события.

Харьюский уездный суд в четверг продолжил слушание аудиозаписей в рамках дела бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и предпринимателей.

В среду суд начал прослушивание аудиозаписей разговоров Эдгара Сависаара и предпринимателя Александра Кофкина и продолжит слушание в четверг.

Примерно в половину второго стало известно, что Эдгару Сависаару стало плохо на заседании суда. Вызвана скорая.