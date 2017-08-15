15.08.2017, 10:49

Суд над Сависааром продолжается. Сегодня слушают записи переговоров Кофкина и Туулберга

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Savisaare protsess
Foto: Rauno Volmar

Сегодня, во вторник, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.

Новость дополняется!

Напомним, как развивалисьб события.

Харьюский уездный суд в четверг продолжил слушание аудиозаписей в рамках дела бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и предпринимателей.

В среду суд начал прослушивание аудиозаписей разговоров Эдгара Сависаара и предпринимателя Александра Кофкина и продолжит слушание в четверг.

Примерно в половину второго стало известно, что Эдгару Сависаару стало плохо на заседании суда. Вызвана скорая.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии