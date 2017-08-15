Суд над Сависааром продолжается. Прослушивание записей: как партия надеялась получить денег от ”Единой России”

Сегодня, во вторник, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.

Все подсудимые не должны присутствовать на судебном заседании. На месте должны быть лишь те, кого обвинение касается непосредственно. Сегодня в здании суда — Туулберг, Кофкин, Калло.

В качестве представителя Центристской партии сегодня в судебном заседании принимает участие Марика Тууз-Лауль.

В начале заседания прокурор Эвестус узнал у Сависаара, следует ли он советам врачей. Защитник Сависаара Оливер Няэс не смог ответить на данный вопрос. Сависаар поблагодарил Эвестуса за вопрос, но не ответил на него. Прокурор пояснил, что в четверг у Сависаара были зафиксированы очень высокие показатели. Однако, их можно держать под контролем, если следовать плану лечения.

Далее на сегодняшнем судебном заседании слушали записи на русском языке. На них Эдгар Сависаар и финансовый секретарь партии Калев Калло обсуждали, как будут просить денег у России.

Сависаар и Калло 30 ноября в доме на Поска встретились с предпринимателем в сфере транспорта Станиславом Альтером и сторожем Таллиннской экономической школы Виктором Тарасовым и обсуждали получение денег от ”Единой России”.

Финансовое положение партии было тогда очень скверным, а выборы были на носу: а для них требовались деньги.

В ходе беседы Сависаар сказал, что для перевода средств надо создать какое-нибудь НКО или подобное ”промежуточное решение”, чтобы через него переводить деньги. Иначе — скандал.

Сависаар не пожелал ни заключать каких-либо соглашений, ни вести официальных переговоров. Альтер сказал, что сделают просто так. Калло добавил, мол, как трудно партии получить кредит в эстонских банках. Даже в Bigbank просили — не получили; в то время IRL, как говорят, получила.

В конце беседы Сависаар засомневался, что удастся найти денег для партии. Он посчитал, что, скорее, получится для НКО, но если для партии — тоже хорошо.

Напомним, как развивались события.

Харьюский уездный суд в четверг продолжил слушание аудиозаписей в рамках дела бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и предпринимателей.

В среду суд начал прослушивание аудиозаписей разговоров Эдгара Сависаара и предпринимателя Александра Кофкина и продолжит слушание в четверг.

Примерно в половину второго стало известно, что Эдгару Сависаару стало плохо на заседании суда. Вызвана скорая.