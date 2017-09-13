Суд над Сависааром: как безработный охранник пытался соблазнить партию материальной поддержкой

Слушания по делу Эдгара Сависаара продолжаются. Сегодня в суде показания дал не имеющий постоянного места работы охранник Виктор Тарасов. Он рассказал, как 30 ноября 2014 года они вместе со знакомым предпринимателем Станиславом Альтером встретились с Сависааром и Калевом Калло.

Тарасов хотел при помощи партии найти постоянную работу, пообещав ей материальную поддержку со стороны своего друга- бизнесмена. Альтер сказал сегодня в суде, что пришел на встречу по просьбе старого знакомого. По его словам, в разговоре Калло сказал им, что партии нужны деньги и что после поступления на счет партия заложит принадлежащий ей в Старом городе дом, пока долг не будет уплачен. Альтер спросил, можно ли заплатить наличными, на что Калло ответил, что перечислением на счет было бы лучше. Говорил в основном Калло, Сависаар большую часть времени молчал.

По словам Альтера, он пришел на встречу только для того, чтобы оформить Тарасова на работу, а все остальное было просто словами. Альтер спросил, могут ли деньги быть из России, на что Калло ответил, что это нежелательно и что лучше открыть в Эстонии какую-нибудь фирму, так как Центристская партия находится под пристальным наблюдением. Тарасов утверждает, что он ничего о разговоре о российском происхождении денег не помнит.

После этой встречи Тарасов несколько раз виделся с Калло, но тот стал избегать встреч и сказал, что помощь не нужна.

Перед дачей показаний Тарасовым и Альтером защитник Калло Кристи Ранде ходатайствовала о признании показаний неуместными, на что госпрокурор Стивен-Христо Эвестус сказал, что они доказывают мотив преступления, то есть большую финансовую нужду, которую испытывала партия в тот промежуток времени.