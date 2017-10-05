Суд над Сависааром: Арво Сарапуу в связи с тяжелой болезнью не смог дать показания

Бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу в связи с тяжелой болезнью не смог приехать и дать показания на сегодняшнем заседании по делу Эдгара Сависаара. В суде были прочитаны его показания годичной давности, взятые у него во время предварительного следствия.

Сарапуу было предъявлено подозрение в присвоении, поскольку перед местными выборами 2013 года он вместе с Сависааром и Яанусом Мутли появился на рекламном плакате (который по сути представлял из себя предвыборную наружную рекламу) приуроченного к открытию стадиона Хийю мероприятия. Сарапуу факт присвоения не признал, и сказал, что ремонт стадиона стал ответом на критику оппозиции для того, чтобы вернуть на стадион футбольный клуб ”Нымме Калью”. После окончания ремонта встал вопрос об оповещении народа. По словам Сарапуу, решение о проведении данной кампании было принято в 2013 году в кабинете Сависаара, где наряду с прочими находились Яанус Мутли и имеющий хорошие отношения с мэром рекламщик Раймонд Кальюлайд.

Также сегодня были заслушаны свидетели по эпизоду о тендере на строительство коммуникационных систем и сетей внутри зданий Котла Культуры.