08.08.2018, 18:20

Суд над маклером-мошенницей Натальей Языковой: обвиняемая плачет и кается, количество жертв все растет

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Дагне Михкельс
 
Редактор: Вера Степанова
 
EST 6
Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus
Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Маклер Наталья Языкова выманила у многих доверчивых людей деньги за квартиры, которые она не имела права продавать, пишет Eesti Päevaleht.

В маленьком зале в новом Таллиннском доме Харьюского уездного суда столько народу, что часть стоит у дверей. Большинство присутствующих очень эмоциональны. Это жертвы или члены семей жертв маклера Натальи Языковой. 52-летняя Языкова сидит на скамье подсудимых, закрыв руками в наручниках лицо, и плачет.

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