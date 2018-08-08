Суд над маклером-мошенницей Натальей Языковой: обвиняемая плачет и кается, количество жертв все растет(15)
Маклер Наталья Языкова выманила у многих доверчивых людей деньги за квартиры, которые она не имела права продавать, пишет Eesti Päevaleht.
Маклер Наталья Языкова выманила у многих доверчивых людей деньги за квартиры, которые она не имела права продавать, пишет Eesti Päevaleht.
Tehase juht - tootmisjuht
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 20.08.2018
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