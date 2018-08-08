Суд над маклером-мошенницей Натальей Языковой: обвиняемая плачет и кается, количество жертв все растет

В маленьком зале в новом Таллиннском доме Харьюского уездного суда столько народу, что часть стоит у дверей. Большинство присутствующих очень эмоциональны. Это жертвы или члены семей жертв маклера Натальи Языковой. 52-летняя Языкова сидит на скамье подсудимых, закрыв руками в наручниках лицо, и плачет.