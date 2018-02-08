Суд Ирландии выделил Аракасу переводчицу, ранее осужденную в Эстонии за контрабанду наркотиков

Имре Аракас обвиняется в планировании убийства и сейчас ожидает в Ирландии суда. Его местная переводчица, Кристель Мейер, оказывается ранее имела проблемы с законом — шесть лет назад ее признали виновной в контрабанде кокаина в Эстонию из Ирландии.

Как сказал сам Аркас в интервью Eesti Ekspress, переводчицу Кристель Мейер предоставила ему ирландская правовая система, а около шести лет назад о девушке Eesti Ekspress писал в связи со случаем контрабанды кокаина в Эстонию. Теперь же она снова работает на полицию Ирландии, констатирует Аракас.

Согласно материалам дела, осенью 2011 года проживавшая в Ирландии на социальном пособии пара — нигериец Фрэнк Нваогу и эстонка Кристель Мейер (ранее Романенков) — раздобыли порцию кокаина. Так как Нваогу ранее был осужден за торговлю кокаином в Ирландии, наркотики решил продать на родине девушки.

Пара прибыла в Таллинн и с помощью местной подельницы Крис Йыкси продала примерно 20 граммов кокаина Хенри Масингу за 1300 евро. Позже они решили повторить сделку, и через месяц нигериец прибыл в Таллинн через Норвегию и Финляндию с 111 граммами кокаина — спрятанными в прямой кишке.

Позже Мейер активно отрицала свою связь с наркотиками до самого окончания следствия, хотя ее причастность была доказана — в записях телефонных разговоров девушка открыто говорила о кокаине.

В рамках соглашения наказания были вынесены 9 подсудимым. Йыкс и Мейер, находившиеся под стражей с октября 2011 года, назначили по три с половиной года тюремного срока (из которого им пришлось реально отсидеть лишь год), а также испытательный срок длиной в пять лет. Также у Мейер конфисковали 7870 евро.

Покупатели наркотика отделались условными сроками.