Суд: Бывший член правления Ekspress Meedia, перешедший на работу к конкурентам, должен заплатить концерну более 32 тысяч евро

Вчера Таллиннский окружной суд постановил, что бывший член правления AS Ekspress Meedia Риво Пылдоя должен выплатить в пользу концерна штраф в размере 32 206,44 за нарушение условий договора, предусматривающего запрет на перед на работу к конкурентам.

Пылдоя покинул Ekspress Meedia в ноябре 2015 года, и хотя стороны договорились о том, что он не будет работать у конкурентов, он трудоустроился в AS Eesti Meedia, являющееся конкурентом концерна, хотя Пылдоя утверждал на суде обратное.