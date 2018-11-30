30.11.2018, 18:25

Суд: Бывший член правления Ekspress Meedia, перешедший на работу к конкурентам, должен заплатить концерну более 32 тысяч евро

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rus.delfi.ee
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Суд: Бывший член правления Ekspress Meedia, перешедший на работу к конкурентам, должен заплатить концерну более 32 тысяч евро
Foto: Tiit Blaat

Суд: Бывший член правления Ekspress Meedia, перешедший на работу к конкурентам, должен заплатить концерну более 32 тысяч евро

Вчера Таллиннский окружной суд постановил, что бывший член правления AS Ekspress Meedia Риво Пылдоя должен выплатить в пользу концерна штраф в размере 32 206,44 за нарушение условий договора, предусматривающего запрет на перед на работу к конкурентам.

Пылдоя покинул Ekspress Meedia в ноябре 2015 года, и хотя стороны договорились о том, что он не будет работать у конкурентов, он трудоустроился в AS Eesti Meedia, являющееся конкурентом концерна, хотя Пылдоя утверждал на суде обратное.

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