Суд арестовал недвижимость подозреваемого во взяточничестве экс-работника TLT Яануса Винка

На девять объектов недвижимости в Таллинне, принадлежащих теперь уже бывшему заместителю заведующего ремонтными мастерскими Tallinna Linnatranspordi AS Яанусу Винку, подозреваемому в получении взятки, наложена судебная ипотека на 772 864 евро, то есть по сути они арестованы, пишет Äripäev.

Самая большая ипотека, около 275 000 евро, для обеспечения замены конфискации наложена на местожительство Винка на Раннамыйза теэ. Как мы помним, Центральная криминальная полиция забрала оттуда целую кучу дорогих мотоциклов и автомобилей.

Вдобавок, на имя Вийка записаны восемь квартир в разных районах Таллинна, и на них тоже наложена судебная ипотека.

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