Субарик наняла адвоката: меня преследуют и фотографируют

Оставшаяся на майские праздники без прав и машины дорожная хулиганка Валентина Терехова, или Субарик, собирается бороться, пока не вернет свой автомобиль: "У меня есть адвокат, он будет этим заниматься!".

В понедельник пенсионерка четыре часа провела в полиции за опасную манеру вождения, отсутствие техосмотра и страховки. Терехова считает, что полиция ведет себя двулично, пишет Õhtuleht.

"Вы не представляете, что они со мной делали. Тут рука болит, тут плечо. Я почти ударилась головой о землю, когда они меня тащили втроем, вниз головой", — описывает женщина.

Терехова наняла адвоката и обещает бороться до конца: "Меня начали преследовать, люди следят за мной, фотографируют и хотят, чтобы у меня не было машины, прав, не было бы ничего, чтобы я сидела дома и ждала смерти. Я не смирюсь с этим, буду бороться до конца!".

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