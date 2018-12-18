"Стыдно, что мы финансируем это чудовище". Реформист призывает заменить требующий постоянного ремонта Монумент Победы

"Начиная с установки монумент сопровождали различные технические проблемы, и постоянно находящийся в лесах символ угнетает. Но мы упрямые, мы его не бросаем, мы — пляшущие вокруг монумента монументальные эстонцы! Постоянное состояние ремонта символизирует нам с высока, что свобода — легко исчезающее явление", — пишет Кянд.

Кянд сокрушается, что за все время на ремонт монумента было потрачено около 1,7 млн евро, и на эти деньги можно было бы сделать много чего другого.

"В юбилейный для государства год мы вынуждены любоваться очередными строительными лесами, так как десять лет назад сошлись непонятное использование денег, неудачные конструкции и высокомерный плевок политиков на хорошие практики планирования и строительные нормы", — добавил он.

"Стыдно перед седовласыми женщинами и мужчинами, что мы как налогоплательщики финансируем это чудовище. […] Если рассматривать историю с памятником сквозь розовую политическую пелену, то мы увидим, как легко отключить здравый смысл народа", — заявил Кянд.

По его словам, погибшие в Освободительной войне заслуживают памятник, не несущий проблем, поэтому его нужно заменить — "не на инновационный и претендующий на новизну, а наш собственный, действительно связанный с Эстонским Государством".