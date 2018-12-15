15.12.2018, 12:40

STV: компания Eesti Meedia использовала силовой метод, чтобы повлиять на переговоры

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rus.delfi.ee
EST 1
STV
STVFoto: Priit Simson

По мнению представителей фирмы STV, компания Eesti Meedia в ходе переговоров использовала силовой метод и не учитывала интересы телезрителей, когда в пятницу прекратила трансляцию своих телеканалов в сети STV, пишет rus.err.

В полночь в пятницу в сети STV прекратилась трансляция телеканалов Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и MyHits, однако во второй половине того же дня предприятие Eesti Meedia сообщило, что достигло договоренности с STV на следующие три года.

Секретарь STV Татьяна Шухалова сказала ERR, что трансляция была прекращена в ходе переговоров, и STV считает это силовым методом для достижения результата.

"При этом компания Eesti Meedia не учитывала интересы телезрителей", — отметила она, добавив, что фирма STV сделала все возможное для возобновления трансляции телеканалов в сети и призвала Eesti Meedia цивилизованно продолжить переговоры.

Специалист по связям с общественностью Elisa Таави Тедер сказал, что у них с Eesti Meedia разногласий не было, и сейчас действует долгосрочный договор на трансляцию вышеперечисленных каналов.

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