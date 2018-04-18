18.04.2018, 09:00

Стулом по спине, или Когда ученики нападают на учителей

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rus.delfi.ee
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Стулом по спине, или Когда ученики нападают на учителей
Foto: Ilmar Saabas

Главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг говорит, что количество случаев насилия в школе с годами уменьшилось, но время от времени все же такое случается, пишет Õhtuleht.

”Подробной статистики относительно этого нет, но в общем можно сказать, что подтверждает и опыт других стран, что в 9 случаев из 10 учитель никак не вызывал и не провоцировал реакцию со стороны ученика”, — заверяет он.

”Обычно речь идет о вербальных попытках демонстрации своего превосходства или силы, физические нападения на учителей все же относительно нераспространенное явление”.

По его словам, подобные случаи встречаются по большей части в старших классах основной школы. Ученики говорят в свое оправдание что-то типа ”я думал, что он хотел украсть мой телефон” или ”мне показалось, что учитель хочет на меня напасть”.

Ракасельг отмечает, что учитель тоже человек и имеет право на защиту от нападающего.

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