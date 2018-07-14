14.07.2018, 15:00

СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

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rus.delfi.ee
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В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.

В 2017-м представительница Эстонии впервые стала абсолютной победительницей конкурса Mrs Worldwide International, а в этом году Виктория Боргманн завоевала на нем сразу две награды - Миссис Талант за исполнение страстного бразильского танца, и Миссис Вечная Красота (посмотрев видео, вы сами убедитесь - за что!).

DELFI расспросил Викторию о том, что сподвигло ее к участию в конкурсах красоты, насколько жестока конкуренция в рядах претенденток на звание Миссис и что ребуется для победы.

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СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

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В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.
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