23.05.2018, 17:25

СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

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+ о новой петиции в ЕП относительно «серопаспортников»
Видео: Ильмар Саабас
Яанус Ленсмент
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Монтаж: Оливер Тсупсман
EST 11

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.

Для Эстонии подобная инициатива хоть и не нова, но все же достаточно экзотична. Так, некоторое время назад предпринимались попытки создать ”моральный кодекс” депутата Рийгикогу. Они не увенчались успехом. По словам Яны Тоом, к ее предложению в Центристской партии так же далеко не все отнеслись с энтузиазмом. Хотя, как выяснили сотрудники бюро евродепутата подобные документы имеются в различных странах. Например, в Бангладеш нельзя сжигать чучело политического противника и пользоваться услугами колдунов вуду.

Почему эстонские политики не спешат ставить себе этические рамки и как могли бы отличаться ”моральный кодекс” члена ЦП и EKRE, смотрите в нашем видео-интервью!

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СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

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