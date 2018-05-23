СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.

Для Эстонии подобная инициатива хоть и не нова, но все же достаточно экзотична. Так, некоторое время назад предпринимались попытки создать ”моральный кодекс” депутата Рийгикогу. Они не увенчались успехом. По словам Яны Тоом, к ее предложению в Центристской партии так же далеко не все отнеслись с энтузиазмом. Хотя, как выяснили сотрудники бюро евродепутата подобные документы имеются в различных странах. Например, в Бангладеш нельзя сжигать чучело политического противника и пользоваться услугами колдунов вуду.