10.08.2018, 09:50

Студия DELFI | Стартовал Фестиваль мнений в Пайде. Эффективная благотворительность, или Как следует причинять добро

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Дмитрий Кукушкин
Главный редактор 
Видео: Монтаж: Оливер Тсупсман
 
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10 и 11 августа город Пайде вновь станет ареной споров и дискуссий по наиболее актуальным и насущным проблемам и задачам, с которыми сталкивается наше общество сегодня. В условиях "усыхания" и оптимизации государственной и муниципальной поддержки "третьего сектора", самоорганизация нуждающихся в поддержке групп населения выглядит одним из наиболее эффективных способов добиться желаемого. Юлия Степанова из НКО Особый мир и представительница молодежного клуба АКТИВ Ксения Мельникова рассказали в нашей студии о том, как будет строиться сегодняшняя встреча с фестивальной аудиторией на площадке социальных инноваций и почему благие дела тоже требуют надлежащей структуризации.

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