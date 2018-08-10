Студия DELFI | Стартовал Фестиваль мнений в Пайде. Эффективная благотворительность, или Как следует причинять добро

Дмитрий Кукушкин Главный редактор Видео: Монтаж: Оливер Тсупсман EST 2

10 и 11 августа город Пайде вновь станет ареной споров и дискуссий по наиболее актуальным и насущным проблемам и задачам, с которыми сталкивается наше общество сегодня. В условиях "усыхания" и оптимизации государственной и муниципальной поддержки "третьего сектора", самоорганизация нуждающихся в поддержке групп населения выглядит одним из наиболее эффективных способов добиться желаемого. Юлия Степанова из НКО Особый мир и представительница молодежного клуба АКТИВ Ксения Мельникова рассказали в нашей студии о том, как будет строиться сегодняшняя встреча с фестивальной аудиторией на площадке социальных инноваций и почему благие дела тоже требуют надлежащей структуризации.