01.06.2018, 11:30

СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

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к 18 годам по принципу II пенсионной ступени накопится 3000 евро!
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Видео: Тийт Блаат
Видео: Карин Кальюляте
Мадис Каллас
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В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.

Еще четыре года назад в нашей стране почти каждый пятый ребенок вынужден был сталкиваться с проявлениями бедности - государственные пособия были низкими, многие семьи с несколькими детьми с трудом сводили концы с концами. С тех пор в государственной социальной политике произошел ряд позитивных изменений, однако нельзя утверждать, что ситуация идеальная.

Существуют еще проблемы с низким уровнем пособия на детей, выплачиваемого родителям-одиночкам. Парламент намерен сделать более справедливой систему выплат т.н. "родительской зарплаты", чтобы и отцы также могли принимать более активное участие в воспитании детей без ущерба для карьеры и дохода. Наконец, у нас наблюдается явный перекос в в сторону массированной помощи детям от рождения до окончания детского сада, а вот подростки и ученики старших классов зачастую оказываются в бедственном финансовом положении.

Как им помочь, что можно и нужно исправить и как мы все уже сегодня могли бы сделать жизнь детей лучше - смотрите в нашем видео!

Уважаемые читатели, напишите нам в комментариях, поддерживаете ли вы идею Молодежного капитала и какие еще меры по поддержке и защите семей следовало бы предпринять государству

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