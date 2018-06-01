СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.

Еще четыре года назад в нашей стране почти каждый пятый ребенок вынужден был сталкиваться с проявлениями бедности - государственные пособия были низкими, многие семьи с несколькими детьми с трудом сводили концы с концами. С тех пор в государственной социальной политике произошел ряд позитивных изменений, однако нельзя утверждать, что ситуация идеальная.

Существуют еще проблемы с низким уровнем пособия на детей, выплачиваемого родителям-одиночкам. Парламент намерен сделать более справедливой систему выплат т.н. "родительской зарплаты", чтобы и отцы также могли принимать более активное участие в воспитании детей без ущерба для карьеры и дохода. Наконец, у нас наблюдается явный перекос в в сторону массированной помощи детям от рождения до окончания детского сада, а вот подростки и ученики старших классов зачастую оказываются в бедственном финансовом положении.

Как им помочь, что можно и нужно исправить и как мы все уже сегодня могли бы сделать жизнь детей лучше - смотрите в нашем видео!