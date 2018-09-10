10.09.2018, 13:30
СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.
На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
Некоторые тезисы беседы:
- Координационный совет соотечественников не имеет юридического статуса, это общественное движение. Планируется создать фонд или НКО для прозрачной аккумуляции и распределения поступающих грантов.
- Под ”зонтиком” КСРСЭ — порядка сотни различных культурных и общественных организаций, ранее их финансирование было разбалансированным, отдельные направления страдали от недостатка внимания и средств. Новое руководство обещает соблюсти баланс.
- В планах Совета привлечь больше внимания к деятельности структуры российских соотечественников, подробнее информируя общественность о своей деятельности, планируемых мероприятиях и, в первую очередь, о людях, занимающихся развитием русской культуры в Эстонии.
- Российские соотечественники намерены развивать т. н. ”народную дипломатию” и не собираются заниматься непосредственно политической деятельностью, либо связывать себя с той или иной политической силой. Однако они готовы вести переговоры со всеми местными политиками, которые осознают необходимость укрепления контактов между Эстонией и Россией.
- Среди соотечественников, в том числе и в составе Координационного совета, есть люди и организации, имеющие сравнительно радикальные позиции по тем или иным вопросам, и поэтому в задачи КСРСЭ входит решение подобных проблем и сглаживание разногласий, чтобы не создавалось излишнего напряжения в обществе.