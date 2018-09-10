СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

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Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.



На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.