24.08.2018, 07:40
Студия DELFI | Обладатель рекорда Книги Гиннесса Алексей Мирко: занятия спортом должны быть в радость!
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Видео: Видео: Оливер Тсупсман
Сегодня в нашей студии необычный человек — уроженец Латвии, гражданин Эстонии, житель Лондона, спортсмен, тренер и рекордсмен книги Гиннесса Алексей Мирко. Алексей установил мировой рекорд в выполнении упражнения бёрпи на одной руке (one-hand burpee — англ.) — за 60 секунд он выполнил 23 повторения. Алексей рассказал о непростом пути к своему нынешнему призванию тренера, а также продемонстрировал технику исполнения рекордного упражнения.
Алексей Мирко родился в Латвии, жил в Эстонии, получив гражданство ЭР, затем в 18 лет уехал в Лондон. С детства занимался дзюдо и шахматами, легкой атлетикой и бооевыми единоборствами. Именно спорт и стал его истинными призванием, хотя в вынужденной "эмиграции" в Англии молодой человек начинал, как и многие, с физической работы на фабрике.
На сегодня Алексей — сертифицированный тренер по фитнесу, сотрудничавший со многими спортсменами, разработавший собственную программу обучения спортинструкторов и создавший уникальное мобильное приложение для желающих быстро привести себя в форму. Ежегодно он ставит перед собой серьезные спортивные цели, и в мае 2018 года Алексей оформил рекорд для Книги рекордов Гиннесса по выполнению упражнения бёрпи на одной руки — силовой комбинации перехода из положения лежа в вертикальное.
В нашей беседе Алексей Мирко рассказал о том, как менялось его сознание, как он добивается своих целей, что считает главным при занятиях спортом и показал, как делать бёрпи.