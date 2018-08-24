Студия DELFI | Обладатель рекорда Книги Гиннесса Алексей Мирко: занятия спортом должны быть в радость!(2)
Сегодня в нашей студии необычный человек — уроженец Латвии, гражданин Эстонии, житель Лондона, спортсмен, тренер и рекордсмен книги Гиннесса Алексей Мирко. Алексей установил мировой рекорд в выполнении упражнения бёрпи на одной руке (one-hand burpee — англ.) — за 60 секунд он выполнил 23 повторения. Алексей рассказал о непростом пути к своему нынешнему призванию тренера, а также продемонстрировал технику исполнения рекордного упражнения.