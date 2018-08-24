Студия DELFI | Обладатель рекорда Книги Гиннесса Алексей Мирко: занятия спортом должны быть в радость!

Алексей Мирко родился в Латвии, жил в Эстонии, получив гражданство ЭР, затем в 18 лет уехал в Лондон. С детства занимался дзюдо и шахматами, легкой атлетикой и бооевыми единоборствами. Именно спорт и стал его истинными призванием, хотя в вынужденной "эмиграции" в Англии молодой человек начинал, как и многие, с физической работы на фабрике.

На сегодня Алексей — сертифицированный тренер по фитнесу, сотрудничавший со многими спортсменами, разработавший собственную программу обучения спортинструкторов и создавший уникальное мобильное приложение для желающих быстро привести себя в форму. Ежегодно он ставит перед собой серьезные спортивные цели, и в мае 2018 года Алексей оформил рекорд для Книги рекордов Гиннесса по выполнению упражнения бёрпи на одной руки — силовой комбинации перехода из положения лежа в вертикальное.

В нашей беседе Алексей Мирко рассказал о том, как менялось его сознание, как он добивается своих целей, что считает главным при занятиях спортом и показал, как делать бёрпи.