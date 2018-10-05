Студия DELFI | Новый интернет-журнал RUS.EDASI.ORG - кому и зачем?

В 2016 году на рынке онлайн-медиа в Эстонии появился новый игрок, портал edasi.org, предложивший довольно непривычный для нашей страны подход к читателю. Его здесь не пичкают все новыми сообщениями, которые забываются почти сразу после прочтения, а предлагают провести больше времени наедине с текстом — как это было когда-то в эпоху "толстых" бумажных журналов. Вдумчивый читатель найдет на его страницах немало интересного и познавательного для себя из самых разных сфер жизни.

В конце сентября 2018-го года у журнала появилась и версия на русском языке.Ее главным редактором стал Иван Лврентьев, историк по образованию, свыше 8 лет проработавший в сфере массовых коммуникаций и перед заступлением на нынешний пост служивший пресс-секретарем Министрества социальных дел.

На кого рассчитаны материалы нового интернет-издания, какие критерии отбора авторов и текстов, в чем его сверх-задача — об этом и многом другом Иван Лаврентьев рассказал в интервью в студии Delfi.