05.10.2018, 18:35

Студия DELFI | Новый интернет-журнал RUS.EDASI.ORG - кому и зачем?

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rus.delfi.ee
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Нынешняя осень в общественной жизни Эстонии выдалась довольно активной. Появляются новые политические движения, а также новые средства информации на русском языке. Да, впервые за несколько лет в нашей стране не закрыли, а наоборот, открыли, новое серьезное печатное онлайн-издание. Речь идет об интернет-журнале "для интеллекта и духа" rus.edasi.org, главный редактор которого Иван Лаврентьев сегодня в нашей студии.

В 2016 году на рынке онлайн-медиа в Эстонии появился новый игрок, портал edasi.org, предложивший довольно непривычный для нашей страны подход к читателю. Его здесь не пичкают все новыми сообщениями, которые забываются почти сразу после прочтения, а предлагают провести больше времени наедине с текстом — как это было когда-то в эпоху "толстых" бумажных журналов. Вдумчивый читатель найдет на его страницах немало интересного и познавательного для себя из самых разных сфер жизни.

В конце сентября 2018-го года у журнала появилась и версия на русском языке.Ее главным редактором стал Иван Лврентьев, историк по образованию, свыше 8 лет проработавший в сфере массовых коммуникаций и перед заступлением на нынешний пост служивший пресс-секретарем Министрества социальных дел.

На кого рассчитаны материалы нового интернет-издания, какие критерии отбора авторов и текстов, в чем его сверх-задача — об этом и многом другом Иван Лаврентьев рассказал в интервью в студии Delfi.

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Студия DELFI | Новый интернет-журнал RUS.EDASI.ORG - кому и зачем?

05.10.2018
Нынешняя осень в общественной жизни Эстонии выдалась довольно активной. Появляются новые политические движения, а также новые средства информации на русском языке. Да, впервые за несколько лет в нашей стране не закрыли, а наоборот, открыли, новое серьезное печатное онлайн-издание. Речь идет об интернет-журнале "для интеллекта и духа" rus.edasi.org, главный редактор которого Иван Лаврентьев сегодня в нашей студии.
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