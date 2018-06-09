СТУДИЯ DELFI | Миру нужна глобальная уборка! Как стать участником Всемирного дня чистоты и где он пройдет

15 сентября этого года в 150 странах мира впервые пройдет Всемирный день чистоты (World Cleanup Day). Глобальное движение за чистоту выросло из нашей отечественной однодневной общенациональной уборки "Сделаем! Teeme Ära!”. Сегодня в студии DELFI Татьяна Лаврова - человек, который стоял у истоков движения «Сделаем!» в Эстонии, а сейчас занимается подготовкой Всемирного дня чистоты в России.

Движение "Сделаем!" зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 000 волонтеров за 5 часов очистили территорию страны от 10 000 тонн мусора (две гостиницы "Олимпия"). Успех эстонской акции вдохновил весь мир. Цель международного движения "Lеt's Do IT!" — чистый мир. Всемирный день чистоты — важная веха в достижении этой цели. Чем отличается "Сделаем!" от простого субботника. Что в фокусе кампании?

Как проходит Всемирная уборка? Кто организовывает?

Картографирование — этап выявления мусорных свалок.

Будет ли уборка в Эстонии? Как присоединиться?

Что происходит в России? Нужна ли помощь?