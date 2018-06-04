04.06.2018, 07:00

СТУДИЯ DELFI | Когда ждать бензин по 1,50 за литр, сколько миллионов литров за год недосчитались эстонские заправки, зачем нужны биодобавки?

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Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Карин Кальюляте
Карин Кальюляте
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Монтаж: Оливер Тсупсман
Монтаж: Оливер Тсупсман
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Помимо необычно жаркой для мая погоды наиболее злободневной новостью для многих жителей Эстонии вот уже несколько недель является рост цен на моторное топливо. Социальные сети буквально завалены фотографиями с заправочных станций, водители возмущаются и ищут виновных и выхода из ситуации. Сегодня в студии Дельфи на эти вопросы ответил представитель концерна Несте в Эстонии Урмас Куузе.

- Чем обусловлен столь резкий рост стоимости топлива и увидим ли мы бензин по 1,50 за литр?
- Для его нужны биодобавки и как они влияют на расход топлива и мощность двигателя?
- Какие убытки предпринимателям и государству принела непродуманная акцизная политика?

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