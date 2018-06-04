СТУДИЯ DELFI | Когда ждать бензин по 1,50 за литр, сколько миллионов литров за год недосчитались эстонские заправки, зачем нужны биодобавки?

Помимо необычно жаркой для мая погоды наиболее злободневной новостью для многих жителей Эстонии вот уже несколько недель является рост цен на моторное топливо. Социальные сети буквально завалены фотографиями с заправочных станций, водители возмущаются и ищут виновных и выхода из ситуации. Сегодня в студии Дельфи на эти вопросы ответил представитель концерна Несте в Эстонии Урмас Куузе.

- Чем обусловлен столь резкий рост стоимости топлива и увидим ли мы бензин по 1,50 за литр?

- Для его нужны биодобавки и как они влияют на расход топлива и мощность двигателя?

- Какие убытки предпринимателям и государству принела непродуманная акцизная политика? Смотрите видео!