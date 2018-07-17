17.07.2018, 19:11

СТУДИЯ DELFI | Итоги саммита Путин-Трамп: куда подевался наглый "ковбой"?!

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rus.delfi.ee
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16 июля в Хельсинки состоялся исторический саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Существует совершенно противоположные оценки его итогов, и сегодня свой взгляд на то, что же все-таки произошло в столице Финляндии в нашей студии изложил политолог Пеэтер Тайм. По мнению нашего гостя, американский президент оказался намного слабее своего российского коллеги и во многом предал интересы западного мира.

Тем временем эстонский обозреватель Ахто Лобьякас уверен, что поскольку после встречи президентов конфронтации США и Россией как будто бы больше нет, то и Эстонии придется кардинально менять свое отношение к России и начинать разговаривать и договариваться с Кремлем. Может быть, именно для этих возможных целей ныне правящая в нашей старне Центристская партия дальновидно не денонсировала меморандум о сотрудничестве с партией "Единая Россия"?

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