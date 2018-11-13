13.11.2018, 11:05

СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала


rus.delfi.ee
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Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.

Не задать эти вопросы было невозможно, поскольку они, как и три года назад, по-прежнему являются как для русско-, так и эстоноязычной аудитории во многом определяющими. Напомним их вам: "Чей Крым? Кто воюет в Донбассе? Что случилось в Бронзовую ночь?". Именно такими вопросами российские журналисты с канала "Россия" бомбардировали первого главреда канала ETV+ Дарью Саар в первые дни его работы. И, как заявила тогда Дарья Саар, благодаря ловкому монтажу ее ответы прозвучали так, что невольно выставили всю инициативу по созданию телеканала в не самом, мягко говоря, выгодном свете. Так или иначе, новому руководителю русскоязычного общественно-правового СМИ в Эстонии в любом случае придется отвечать на подобные вопросы. Ответы Екатерины смотрите на видео!

Более того, свежеизбранному главреду ETV+ приходится объяснять прессе и общественности еще и то свое сугубо личное обстоятельство, что она является гражданкой Российской Федерации. Что по данному поводу считает госпожа Таклая и не мешает ли ей подобное давление?

Однако зрителей телеканала, разумеется, больше беспокоят не эти околополитические и раздуваемые недоброжелателями темы, а то, чем же их станут привлекать к экранам телевизоров. Екатерина Таклая пока не спешит раскрывать всех карт, однако не раз упоминала, что каналу следует обратить внимание на более взрослый сегмент зрительской аудитории.

Delfi она сообщила, что уже точно не будет продлен на весенний сезон проект развлекательного вечернего шоу "Дозорцев на ночь", а судьба второго сезона завоевашего популярность реалити-шоу о проблемах обычных жителей страны "Зеркало" будет решаться в ближайшее время.

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