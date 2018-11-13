СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

Более того, свежеизбранному главреду ETV+ приходится объяснять прессе и общественности еще и то свое сугубо личное обстоятельство, что она является гражданкой Российской Федерации. Что по данному поводу считает госпожа Таклая и не мешает ли ей подобное давление?

Однако зрителей телеканала, разумеется, больше беспокоят не эти околополитические и раздуваемые недоброжелателями темы, а то, чем же их станут привлекать к экранам телевизоров. Екатерина Таклая пока не спешит раскрывать всех карт, однако не раз упоминала, что каналу следует обратить внимание на более взрослый сегмент зрительской аудитории.

Delfi она сообщила, что уже точно не будет продлен на весенний сезон проект развлекательного вечернего шоу "Дозорцев на ночь", а судьба второго сезона завоевашего популярность реалити-шоу о проблемах обычных жителей страны "Зеркало" будет решаться в ближайшее время.