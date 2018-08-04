Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией

Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.

Коллектив транспортного гиганта Tallinna Linnatranspordi AS, которым теперь руководит экс-депутат Рийгикогу и член Партии реформ Денис Бородич, огромен — 1700 человек. В ведении муниципальной фирмы также находятся сотни единиц транспорта. Понятно, что руководить всем этим хозяйством непросто, требуются навыки и опыт, знание специфики отрасли и умение общаться с городскими властями. Став победителем в конкурсе на место председателя правления и опередив 17 других претендентов, Денису Бородичу предстоит доказать, что все эти и многие другие качества у него имеются.

Пока же новому главе городского транспорта столицы приходится в первую очередь разбираться с соратниками по Партии реформ, считающими, что ему следует сдать мандат депутата городского собрания Таллинна, ловить на себе озлобленные взгляды людей, завидующих зарплате "выше, чем у президента", а также разгребать ворох проблем, доставшийся от предыдущего руководства транспортной фирмы.

Что Денис Бородич по всему этому поводу думает и какие шаги намерен предпринять — смотрите в нашем ВИДЕО!