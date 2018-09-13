СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

В течение следующего года государство начнет предлагать т.н. гражданские договоры на прохождение курсов эстонского языка и получение оплачиваемого учебного отпуска. ”Условием для получения эстонского гражданства является владение эстонским языком. К тому же владение языком — это условие для лучшей интеграции эстонского общества”, — сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. ”Если человек принял решение связать свою судьбу с Эстонией и ходатайствовать об эстонском гражданстве, то государство может со своей стороны предложить ему бесплатное изучение языка и необходимое для этого время в виде учебного отпуска”, — добавил министр.

Договор смогли бы заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать об эстонском гражданстве и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве. Единовременное бесплатное обучение будет предлагаться для овладения языком с нулевого уровня до уровня В1.