13.09.2018, 16:50

СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

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О подробностях говорим с министром внутренних дел Андресом Анвельтом
rus.delfi.ee
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Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.

В течение следующего года государство начнет предлагать т.н. гражданские договоры на прохождение курсов эстонского языка и получение оплачиваемого учебного отпуска. ”Условием для получения эстонского гражданства является владение эстонским языком. К тому же владение языком — это условие для лучшей интеграции эстонского общества”, — сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. ”Если человек принял решение связать свою судьбу с Эстонией и ходатайствовать об эстонском гражданстве, то государство может со своей стороны предложить ему бесплатное изучение языка и необходимое для этого время в виде учебного отпуска”, — добавил министр.

Договор смогли бы заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать об эстонском гражданстве и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве. Единовременное бесплатное обучение будет предлагаться для овладения языком с нулевого уровня до уровня В1.

Для участия в курсах по изучению эстонского языка человеку, заключившему договор и находящемуся в учебном отпуске, за дни, проведенные на языковых курсах, будет выплачиваться возмещение по изучению языка в размере средней заработной платы за 20 календарных дней. Обучение языку организует Академия внутренней обороны (Sisekaitseakadeemia).

Поскольку соответствующие поправку к Закон о гражданстве были приняты лишь в среду на этой неделе, то подробности и детали процедур заключения "гражданского договора" и прохождения бесплатных курсов появятся в ближайшие месяцы. Средства на осуществление проекта — 8,3 миллиона евро на 2019-2022 гг. — начнут выделяться уже с 1 января следующего года. Курсы эстонского языка будут проводиться профильными организациями в местах проживания потенциальных будущих кандидатов на получение гражданства.

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СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

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