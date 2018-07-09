СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР

Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории.

Евгения Чирикова вместе с мужем двумя дочерьми переехала в Эстонию три года назад. Она называет нашу страну одним из лучших в мире мест для жизни, хвалит бережное отношение государства к природе и гостеприимство эстонского народа. Однако она искренне недоумевает, почему система наша местная образования настолько оторвана от современных потребностей общества, особенно в части интеграции двух его частей - эстонской и русской.

Если вы сталкивались с подобными проблемами и также готовы начать действовать во имя изменений к лучшему, Евгения Чирикова призывает всех объединить усилия. На открытое письмо Евгении уже откликнулись многие, в том числе министр образования и науки Майлис Репс и другие представители властных структур, а также бизнеса и общественных кругов.