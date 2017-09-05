Студенты института фармации ТУ поборются за научные стипендии

Институт фармации Тартуского университета объявил 4 сентября конкурс стипендий для проведения исследовательских и научных работ в области социальной фармации. Стипендии выдаются BENU Apteek и Эстонским академическим обществом фармации, говорится в пресс-релизе.

По словам доцента социальной фармации Тартуского университета Дэйзи Вольмер, на получение стипендии могут претендовать студенты пятого курса, которые занимаются научной работой уже с третьего или четвертого курса и в этом ноябре уже должны приступить к их защите. ”Получатели стипендии прошлых лет использовали ее для расширения своего профессионального кругозора — приобреталась специальная литература, покрывались расходы на конференции или же стипендиаты отправлялись на длительную практику за границу. Никто просто так стипендию не потратил”, — сказала Вольмер.

Как отметила доцент, задача Института заключается в том, чтобы обеспечить обучение фармацевтике тем, кто хочет учиться на провизора и завершить обучение успешно. ”Мы ясно видим, что если из аптекарского сектора приходят противоречивые сообщения, то это не вдохновляет молодежь. Если на специальность поступают 36 студентов, а заканчивает 20, то это явно ненормально. С другой стороны, позитивно то, что при получении нашей специальности гарантировано рабочее место. С нашим дипломом можно на следующий день в любой аптеке начать работать провизором”, — говорит Вольмер.

По словам исполнительного руководителя BENU Apteek Кайди Кельт, на пенсию уходит провизоров больше, чем приходит молодых. ”Даже если каждую весну 20 студентов будут получать диплом, то конкретно аптекарскую работу из них выбирает лишь примерно половина. Это очевидно слишком мало, чтобы поддерживать работу развитой и с хорошим покрытием аптекарской сети”, — пояснила Кельт.

Учредители фонда стипендии хотят показать, что эффективное сотрудничество между университетом и частным сектором привлечет больше молодежи учиться на фармацевтику. Размер фонда — 3000 евро за один учебный год.

Стипендия Эстонского академического общества фармации и BENU Apteek, выдаваемая для поддержки исследовательских и научных работ в области социальной фармации, выплачивалась уже в двух учебных годах. В нынешнем учебном году начал действовать следующий партнерский договор о стипендии на 2 года. Ходатайствовать о финансировании исследовательских работ могут студенты ТУ по специальности провизора, а на научные работы — как студенты, так и преподаватели.