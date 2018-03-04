Студенты: бесплатное образование себя не изжило

Хотя Эстонский союз студенческих самоуправлений считает нынешнюю систему высшего образования несовершенной, по мнению студентов, все же сейчас не стоит отказываться от бесплатного обучения.

"Мы видим, что в системе образования есть недостатки, но если сейчас мы разрушим возможность получать высшее образование бесплатно, то потеряем очень много студентов. Они просто уедут заграницу, ведь во многих европейских и скандинавских странах в вузах можно учиться бесплатно", — заявила в воскресенье, 4 марта, в интервью "Актуальной камере" председатель Эстонского союза студенческих самоуправлений Бритт Ярвет, передает rus.err.ee.

В отличие от студентов, исполняющий обязанности ректора Тартуского университета Тыну Лехтсаар считает, что сейчас изменения в системе высшего образования необходимы — по его словам, произошло очень много реформ в финансировании вузов и теперь высшие учебные заведения должны искать новые решения: "Например, можно предложить "гибридный вариант". Заочное обучение сделать платным, а дневное оставить бесплатным".

Представители союза студенческих самоуправлений обратили внимание на то, что и сейчас жизнь студентов не проста.

"Система существует совсем недавно и, на самом деле, реформы проведены лишь частично. Что говорить о платном образовании, если даже сейчас, с бесплатным обучением, студент всё равно должен работать, чтобы прожить. Никаких социальных гарантий практически нет", — отметила Эва Лийна Клийман из союза студенческих самоуправлений.