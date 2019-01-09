Студентам профессиональных училищ станет проще доказать наличие особых образовательных потребностей

Цель изменения — помочь училищам в организации обучения студентов с особыми образовательными потребностями и улучшить взаимодействие между социальной сферой и сферой образования в вопросах оказания поддержки в учебе и при поступлении на работу.

В дальнейшем училище сможет видеть в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS) информацию относительно особых потребностей, добавленную предыдущим учебным заведением. В случае, если в инфосистеме отсутствуют отметки об особых потребностях или оказанных опорных услугах, то их наличие по-прежнему можно доказать, предоставив соответствующие документы.

Новый указ усилит роль учебного заведения в оказании мер поддержки. Более пристальное внимание будет уделяться сотрудничеству как в самом училище, так и за его пределами, для того, чтобы оказать студентам необходимую поддержку как в процессе обучения, так и при выходе на рынок труда. Также у учащихся с особыми образовательными потребностями появится возможность продлить номинальный срок обучения на один год.