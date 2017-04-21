Студент ТТУ: смартфоны, жажда стипендии и снисходительность преподавателей сделали списывание массовым явлением

Студент Таллиннского технического университета рассказал изданию Eesti Päevaleht о массовом списывании на экзаменах и снисходительном отношении к этому преподавателей.

”Экзамен по физике. Чудовищное столпотворение перед аудиторий. Когда я, наконец, в числе последних вхожу в помещение, то понимаю, чем оно было вызвано: около 70 студентов уже пишут свою работу. У большинства из них в руках телефон. К тому моменту, как преподаватель и последний студент приходят на место, у половины студентов работа уже готова”, — поведал молодой человек.

Он сказал, что мог бы начать свое повествование с того, как на первом курсе на коллоквиуме по матанализу студенты заменяли чистые листы листами, на которых дома заранее написали ответы. ”Или с того, как перед экзаменом я спросил у сокурсника, что он испытывает. Ответ был обыденным: не успел посмотреть материалы, но в телефоне же все есть”.

”Почему меня раздражает и интересует, что кто-то другой поступает нечестно? Причин может быть несколько. ТТУ выпускает инженеров, которые проектируют наши дома, мосты и машины. При помощи шпаргалок диплом получают и те, кому нельзя доверить и чертеж скворечника. Но я все же верю, что рынок труда внесет свои коррективы, и неумехи к чему-то важному допущены не будут. Диплом работодателей не интересует”, — продолжает студент.

”Как у среднего и скорее бедного студента причина моего раздражения кроется и в другом. Стипендия. Сегодня стипендия выплачивается на основании среднего балла лучшим 30% или 50% студентов — в зависимости от специальности. К этому прибавляется и стипендия по результатам, предпосылкой для ходатайства о которой является определенный средний балл”.

”Несколько лет назад моему сокурснику совсем немного не хватило до получения стипендии. Он был одним из самых прилежных и умных, но никогда не списывал и являлся одним из немногих, кто всегда даже домашнее задание делал с нуля. Помню, какое негодование это у него вызвало. Тогда речь шла о сумме порядка 55 евро”, — рассказывает молодой человек.

”Есть преподаватели, которые не терпят никаких шпаргалок и пристально наблюдают за сдающими экзамен. Есть те, кто на минутку выходят во время экзамена из класса, предоставляя каждому возможность проконсультироваться друг с другом или заглянуть в своей телефон. И есть вы, кто с безразличным рыбьим выражением лица прощаете списывание и наказываете этим каждого, кто имеет реальный интерес к предмету. Развиваем искусственный интеллект по методу ТТУ?”