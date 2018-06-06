06.06.2018, 11:47

Строительство виадука в Хааберсти завершено

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rus.delfi.ee
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Haabersti viadukti avamine
Haabersti viadukti avamineFoto: Ilmar Saabas

Сегодня Nordecon AS завершило строительство виадука, пересекающего круговой перекресток в Хааберсти. Длина виадука составляет 277 метров, а высота – 5 метров. Виадук пересекает первый в Эстонии регулируемый круговой турбоперекресток, который будет готов этой осенью, в направлении Палдиского шоссе.

”Виадук принес первое большое облегчение в строительстве кругового перекрестка в Хааберсти, которое долгое время создавало хаос в дорожном движении в западной части Таллинна, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. — Реконструкция перекрестка, где происходило наибольшее в Эстонии количество несчастных случаев и где очень оживленное дорожное движение, было непростым и напряженным начинанием — при этом важно помнить, что многоуровневое решение значительно долговечнее более простых вариантов”.

”Основная цель строительства нового перекрестка заключается в том, чтобы минимизировать опасные ситуации на дороге и обеспечить большее и более плавное движение транспортных средств, — отметил Герд Мюллер. — Когда весь перекресток и относящиеся к нему элементы будут готовы, дорожное движение в районе Хааберсти получит новое дыхание”.

Помимо строительства перекрестка в Хааберсти ремонтируются многие окрестные участки дороги. При реконструкции перекрестка осуществляется еще ряд различных работ, устанавливается водоснабжение и канализация, уличное освещение и новые системы светофорного регулирования. Дорожное движение реорганизуется на всем перекрестке, а последний штрих будет внесен с помощью ландшафтной архитектуры.

Таллиннский Департамент коммунального хозяйства и Nordecon заключили договор в апреле прошлого года и в то же время начали строить перекресток. Срок действия договора в отношении перекрестка в Хааберсти истекает в сентябре 2018 года, а его стоимость составляет 14.967 миллионов евро (к цене прибавляется налог с оборота). Проект финансирует Фонд сплочения Европейского союза.

ТОП

Работы, в осуществлении которых оказывается поддержка:

  • строительство двухуровневого перекрестка Палдиского шоссе, Раннамыйза теэ и Эхитаяте теэ;
  • строительство Палдиского шоссе на протяжении 1.05 км (от перекрестка на ул. Мыйза и до 150 м после перекрестка на Ыйсмяэ теэ);
  • строительство Раннамыйза теэ на протяжении 1.1 км (до перекрестка на Вана-Раннамыйза теэ);
  • строительство Эхитаяте теэ на протяжении 100 м;
  • туннели для пешеходов и велосипедистов: длиной 38 метров под Эхитаяте теэ и длиной 54 метра под Палдиским шоссе.
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