Строительство виадука в Хааберсти завершено

Сегодня Nordecon AS завершило строительство виадука, пересекающего круговой перекресток в Хааберсти. Длина виадука составляет 277 метров, а высота – 5 метров. Виадук пересекает первый в Эстонии регулируемый круговой турбоперекресток, который будет готов этой осенью, в направлении Палдиского шоссе.

”Виадук принес первое большое облегчение в строительстве кругового перекрестка в Хааберсти, которое долгое время создавало хаос в дорожном движении в западной части Таллинна, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. — Реконструкция перекрестка, где происходило наибольшее в Эстонии количество несчастных случаев и где очень оживленное дорожное движение, было непростым и напряженным начинанием — при этом важно помнить, что многоуровневое решение значительно долговечнее более простых вариантов”.

”Основная цель строительства нового перекрестка заключается в том, чтобы минимизировать опасные ситуации на дороге и обеспечить большее и более плавное движение транспортных средств, — отметил Герд Мюллер. — Когда весь перекресток и относящиеся к нему элементы будут готовы, дорожное движение в районе Хааберсти получит новое дыхание”.