Строительство улицы Рейди: на тендер поступило восемь предложений

На объявленный Таллинский коммунальным департаментом тендер на строительство улицы Рейди поступило восемь предложений. Победитель будет выявлен в течение шести недель, сообщает Раэпресс.

Две недели из шести, по мнению вице-мэра столицы Калле Кландорфа, ввиду сложности и объема анализируемого материала займет квалификация участников тендера. Затем отобранные предложения надо будет представить Департаменту технического надзора на согласование, на что может уйти до месяца. А уж тогда можно будет составить приказ о признании победителя, после чего две недели отводится на его оспаривание.

Начать строительство предполагается в конце июля.

Объявленный в прошлом году тендер оказался неудачным, потому что предлагаемая стоимость строительства была на 11 миллионов евро больше расчетной.