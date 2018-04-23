23.04.2018, 19:20

Строительство улицы Рейди: на тендер поступило восемь предложений

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rus.delfi.ee
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Reidi tee ehitus
Reidi tee ehitusFoto: Rauno Volmar

На объявленный Таллинский коммунальным департаментом тендер на строительство улицы Рейди поступило восемь предложений. Победитель будет выявлен в течение шести недель, сообщает Раэпресс.

Две недели из шести, по мнению вице-мэра столицы Калле Кландорфа, ввиду сложности и объема анализируемого материала займет квалификация участников тендера. Затем отобранные предложения надо будет представить Департаменту технического надзора на согласование, на что может уйти до месяца. А уж тогда можно будет составить приказ о признании победителя, после чего две недели отводится на его оспаривание.

Начать строительство предполагается в конце июля.

Объявленный в прошлом году тендер оказался неудачным, потому что предлагаемая стоимость строительства была на 11 миллионов евро больше расчетной.

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