Строительство транспортной развязки в Хааберсти начинается

Сегодня был подписан договор межу Таллиннским коммунальным департаментом и фирмой Nordecon о строительстве транспортной развязки в Хааберсти, сообщает Раэпресс.
Согласно проекту, Палдиское шоссе обретет над нынешним кругом виадук длиной в 277 метров, на остальных направлениях движение будут регулировать светофоры.
Появятся также велосипедно-пешеходные дорожки, которые на перекрестке уйдут в тоннели. Заявленная цена строительства — 19,8 миллиона евро.
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