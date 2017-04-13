13.04.2017, 16:30

Строительство транспортной развязки в Хааберсти начинается


rus.delfi.ee
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Haabersti ristmik
Haabersti ristmikFoto: Priit Simson

Сегодня был подписан договор межу Таллиннским коммунальным департаментом и фирмой Nordecon о строительстве транспортной развязки в Хааберсти, сообщает Раэпресс.

Согласно проекту, Палдиское шоссе обретет над нынешним кругом виадук длиной в 277 метров, на остальных направлениях движение будут регулировать светофоры.

Появятся также велосипедно-пешеходные дорожки, которые на перекрестке уйдут в тоннели. Заявленная цена строительства — 19,8 миллиона евро.

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