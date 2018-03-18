Строительство Таллиннской больницы: тартуские коллеги консультируют столичных

Столичные организаторы здравоохранения встретились с руководителями Клиники Тартуского университета, чтобы ознакомиться с опытом тартуских коллег, который может им пригодиться при создании новой общегородской больницы, сообщает Раэпресс.

"Университетская клиника обладает очень ценным опытом строительства новых больничных корпусов, — отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер по итогам встречи, — И мы его обязательно учтем при планировании Таллинской больницы. А новая больница, я уверен, очень нужна нашему городу, потому что невозможно применять современные достижения медицины, в том числе и технологические, значительно ускоряющие процесс лечения и повышающие его эффективность, в зданиях, построенных в XIX веке".

"Конечно, новая больница обойдется недешево, но совершенно ясно, что иначе нам не обеспечить ни новое качество медицинской помощи, ни ее должную доступность. Причем, по некоторым специальностям для жителей не только столицы, но и всей Северной Эстонии", — отметил он.