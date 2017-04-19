Строительство школы на Вана-Каламая продолжается

Таллинский административный суд отказал в удовлетворении жалобы одного из живущих по соседству со строящимся учебным зданием на ул. Вана-Каламая, 9 таллинцев, который просил приостановить действие разрешения на строительство на время судебного спора. Строительство будет продолжено.

Суд обосновал свое решение тем, что не усматривает негативного воздействия обжалованного разрешения на строительство на права заявителя и считает вероятность успеха рассмотрения жалобы для заявителя крайне низкой. В то же время суд счел, что к реконструкции имеющегося школьного здания и созданию в этом регионе дополнительных щкольных мест существует значительный общественный интерес, которому остановка строительства нанесет существенный ущерб.

Таллинский департамент городского планирования придерживается мнения, что разрешение на строительство было выдано правомерно и оснований для его отмены нет. В том, что суд приступает к рассмотрению дела по существу, тоже нет ничего необычного. Такого рода жалоб на Таллинн в судах ежегодно рассматриваются десятки.

И сейчас их в судах только в связи с реконструкцией и расширением школьного здания на Вана-Каламая, 9 — восемь. Из них шесть суд уже вернул без рассмотрения, и только две будут рассматриваться по существу. Но и их сам суд относил до сих пор к малоперспективным.