10.10.2017, 17:15

Строительство парка Прийсле в Ласнамяэ начнется уже в октябре

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Maapakkumiste arv kasvab.
Maapakkumiste arv kasvab.Foto: Vallo Kruuser

Таллиннский коммунальный департамент провел госпоставку на строительство парка Прийсле. Проект получил все необходимые согласования и первый этап строительства начнется до конца октября, сообщает управа Ласнамяэ.

На строительство первого этапа парк Прийсле Таллинн выделил из бюджета 300 тысяч евро.

Чуть больше года назад в управу Ласнамяэ с инициативой создать новую зеленую зону обратились активисты LasnaIdee. В сотрудничестве с управой были организованы встречи с местными жителями, которые поделились своими идеями — что они хотят видеть в парке по соседству со своим домом.

Согласно проекту, за магазином Maxima XXX наконец появится многофункциональный парк со сценой, спортивными и детскими площадками, скамейками и зелеными насаждениями.

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