Стрельба в Metropol: грузинские ”воры в законе” попытались "обосноваться" в Эстонии?

В отеле Metropol в Таллинне, наряду с другими, любят проводить время и личности, которых связывают с организованной преступностью. Одним из таких людей является Ахмед, который, по данным издания Eesti Päevaleht, имеет контакты и с т.н. ворами в законе.

В четверг, в день, когда произошла стрельба, связанная с Ахмедом компания также находилась в Metropol. Был ли там сам Ахмед, неизвестно.

Однако достоверно известно, что там был Игорь, которого называют правой рукой Ахмеда. Вчера около 14 часов центр тревоги получил сообщение о том, что в отеле стреляют. Жертвой стал 45-летний Игорь, получивший ранение ноги. Рана не представляет угрозу жизни.

”На данный момент есть основания полагать, что речь идет о выяснении отношений, которое привело к драке и использованию огнестрельного оружия”, — сказала ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск и добавила, что круг подозреваемых известен.

По данным издания, речь идет о попытке захвата власти в преступном мире, а желающими прийти к власти являются ”воры в законе” из Грузии. Утверждается, что в Игоря стрелял проживающий в Эстонии грузин, но один из двух находившихся вместе с ним мужчин вроде бы является вором в законе из Грузии, который в конце прошлого года освободился из мест не столь отдаленных. Стрелявший является его местным пособником.

Воры в законе известны своими кровавыми методами, речь идет о крайне жестокой группировке. ”Они в Европе. В Испании произошли двойные убийства. В парижском метро — нападения с ножом. Это вопиющие вещи”, — сказал вчера в интервью майор Центральной криминальной полиции Аго Лейс.

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У воров в законе принято посылать своих пособников в места, где они хотят показать свою власть или перенять ее. Так как компания склонна к различного рода конфликтам, то ”переговоры” зачастую заканчиваются перестрелкой. В приходе воров в законе не заинтересованы преступники ни в одном государстве, не говоря уже о полиции. Члены эстонских организованных преступных группировок также не хотят видеть тут этих непредсказуемых деятелей.

”Думаю, это самая маловероятная версия из всех возможных. Им нечего тут делать хотя бы потому, что местные группировки такой вариант исключают. Им нет тут места”, — еще вчера говорил в интервью Лейс, отвечая на вопрос о возможности попыток со стороны воров в законе воспользоваться образовавшийся в Эстонии ”вакуумом власти” и захватить лидерство.

Также он выразил уверенность, что с понятиями воров в законе в Эстонии делать нечего. ”По понятиям воров в законе в Эстонии долго не просуществуешь. Что будет, если одна из группировок откажется подчиняться ворам? Вор скажет: ”Мочите”. И что, они выйдут на улицы, размахивая пистолетами? Менталитет воров в законе таков, что за любое действие надо отвечать. В Эстонии этот принцип не действует. Полиция просто не допустила бы этого. Более того, если бы такой деятель появился, местные бы сами его сдали”, — заверил майор.

Воры в законе и раньше пытались закрепиться в Эстонии, но пока это им не удавалось. ”Крестный отец” эстонской организованной преступности Николай Таранков не акцептировал их и держал отсюда подальше. В сентябре Таранков был убит, а новый лидер до сих пор не найден. Как сказал после его смерти гендиректор Полиции и погранохраны Эльмар Вахер, роль Таранкова заключалась в усмирении тех членов группировок, которые хотели решать дела с помощью силы.

Если в организованной преступности и есть что-то хорошее, то это и есть обуздание неконтролируемой жестокости: никто людей не похищает, не избивает и не убивает на улицах, писало тогда издание.

Полиция прибыла на место спустя пять минут после выстрела. Стрелявший и двое находившихся с ним мужчин к тому времени успели покинуть место преступления. Утверждается, что спокойно. По сообщению полиции, предполагаемому стрелявшему на вид 50 лет. Он лысый, был одет в серые брюки, черную куртку и темную шапку. Вместе с ним могут передвигаться двое мужчин: один в коричневой кожаной куртке, другой — в черном полупальто.

”На связанные с применением оружия вызовы мы всегда реагируем со всей серьезностью. Первая версия — потерпевший и предполагаемый преступник были знакомы между собой, и речь идет не о случайном преступлении. На основании собранной информации осмелюсь утверждать, что непричастным лицам опасность не угрожает”, — сказал вчера вечером директор службы по расследованию уголовных преступлений Пыхяской префектуры Армет Тамбре.

Полиция незамедлительно стянула дополнительные силы и приступила к поискам стрелявшего и его сопровождающих. ”Сейчас мы можем сказать, что нам известен круг возможных подозреваемых и связанных с событием людей. Мы работаем над их поимкой”, — сказал Тамбре.