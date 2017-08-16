Страсти вокруг пункта обмена шприцев: Пыхья-Таллинн обвиняет Минсоцдел в нарушении закона

Находящийся в подчинении Министерства cоциальных дел Институт развития здоровья сообщил, что обмен шприцев является торговой деятельностью и оказание данной услуги в коммерческих помещениях жилого дома по улице Ситси, 28 не противоречит закону.

В ответ на это районная управа Пыхья-Таллинна собщает, что по-прежнему исходит из позиции Департамента городского планирования, согласно которой план Института развития здоровья открыть на улице Ситси пункт обмена шприцев и консультационный центр для наркоманов является противозаконным.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, районная управа не позволит подчиненным министра Осиновского вести незаконную деятельность и нарушать права местных жителей.

”Каждому понятно, что обмен шприцев — это не торговая деятельность. Подчиненные министра Евгения Осиновского наносят своей деятельности серьезный ущерб репутации государства в глазах тысяч жителей Пыхья-Таллинна. Районная управа сделает все, чтобы остановить незаконную деятельность Института развития здоровья в жилом доме на улице Ситси и окажет местным жителям всесторонюю, в том числе и правовую помощь”, — заявил старейшина Пыхья-Таллинна.

Кальюлайд назвал попытки чиновников Министерства социальных дел оказать давление на районную управу неуместными.

”Институт развития здоровья объясняет необходимость размещения пункта обмена шприцев в жилом доме в том числе высокой смертностью наркоманов и большим количеством случаев заражения ВИЧ. Это действительно большая проблема общегосударственного масштаба, но причина кроется не в том, что местные жители выступают против размещения пункта обмена шприцев в их доме и не в деятельности управы одного из таллиннских районов. Истинная причина провала борьбы с наркоманией в Эстонии состоит в том, что как в Министерстве социальных дел, так и в Институте развития здоровья годами работали некомпетентные и беспомощные люди. На месте министра Осиновского я бы уже давно уволил бы вице-канцлера Марис Йессе и руководителей Института развития здоровья, так как эти чиновники не справились со своими обязанностями. Если министр не призывает к ответственности своих подчиненных, то ответственность ложится на него”, — сказал Кальюлайд.

Руководство районной управы Пыхья-Таллинна намерено встретиться с представителями квартирного товарищества и местными активистами завтра, чтобы согласовать план дальнейших действий.