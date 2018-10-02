02.10.2018, 19:10

Страсти вокруг опеки над пятилетним Мартином не стихают


rus.delfi.ee
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Laps, lapsepõlv, lapse elu
Foto: Andres Putting

Вынужденная в свете скандала вокруг опеки над пятилетним Мартином покинуть должность директора мустамяэского отделения службы защиты детей Моника Рейни развернула при помощи своего мужа медиакапанию против тети мальчика и ее семьи. В ход пошло и обнародование деликатных личных данных, полученных при исполнении служебных обязанностей, пишет ERR.

Досталось также руководителям города.

Муж Моники Рейни, финн Тайпо Рейни, является главным редактором финского радио SSS-Radio, освещающего происходящие в Эстонии события. В пятницу вечером он разослал пресс-релиз под названием ”Важная информация о маленьком Мартине — дело попахивает криминалом”, в котором представил множество не относящихся к судебным разбирательствам по вопросу опеки деликатных личных данных, снабдив их личной оценкой и выводами. Речь идет о скромном экономическом достатке семьи и других подобных вещах, а также о том, что муж тети мальчика ранее попадал в орбиту внимания правоохранительных органов.

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Комментируя свои действия, Рейни сказал, что это ни в коем случае не месть за потерю женой работы и что он исходил исключительно из переживаний за судьбу ребенка.

Также он сказал, что так хорошо на эстонском языке писать не умеет, поэтому пресс-релиз составил блогер Инно Тяхисмаа. Рейни отметил, что случай освящался в пресс крайне однобоко, особенно ужасно обвинение в том, что чиновники специально не отдавали ребенка тете, поскольку ”пообещали” его для усыновления другим родителям.

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