20.01.2018, 17:34

Страсти вокруг концерта ЭР100: NO99 и Оясоо выбрали еще весной, хотя были и другие кандидаты

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rus.delfi.ee
EST
Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Tiit Ojasoo ja Ene-Liis SemperFoto: Priit Simson

Разные источники утверждают, что решение в пользу театра NO99 и Тийта Оясоо приняли еще весной прошлого года. На прошлой же неделе с театром заключили договор, согласно которому он займется постановкой праздничного концерта и представления в честь 100-летия Эстонии.

На организацию важного события NO99 будет выделено 250 000 евро, к чему прибавится налог с оборота.

По словам пресс-секретаря канцелярии президента Таави Линнамяэ, обладающий различными эстонскими и европейскими наградами NO99 был действительно первым выбором для организации концерта ЭР100, и театру было сделано предложение.

Изначально рассматривались и другие коллективы, но было решено, что этот театр подходит лучше всего. Линнамяэ отвечает, что главное желание заказчика — "чтобы страна и народ получили достойное день рождения".

И канцелярия президента, и театр повторяют — предложение было сделано не определенному лицу, а всему коллективу. Как сообщает пресс-секретарь театра Кятлин Сумберг, прежде всего за постановку концерта отвечает художественный руководитель театра, то есть Эне-Лийс Семпер.

В 2016 году Тийт Оясоо неоднократно применял физическую силу против актрисы тетра и после разразившегося из-за этого скандала вынужден был покинуть пост худрука.

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