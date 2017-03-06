Страсти вокруг Гимназии Густава Адольфа: разрешение на строительство наконец получено, но...

Вокруг строительства нового здания для одной из самых успешных школ страны Гимназии Густава Адольфа по адресу Вана-Каламая, 9 было много разговоров. Одной из главных тем являлось отсутствие разрешения на строительство. В минувшую пятницу, 3 марта, оно было наконец получено.

Примечательно, что рассмотрение ходатайства о получении разрешения не заняло много времени: представитель строителя подписал состоящий из 35 документов проект объемом около 80 мегабайт в 9:14 утра, а уже в 13:03 он был подписан представителями города.

”Конечно, можно утверждать, что документы уже несколько месяцев лежат в Департаменте городского планирования и 03.03 проектировщик представил просто скорректированную версию, которую чиновники на общем собрании рассмотрели, согласовали и сформулировали к ней замечания. Интересно, кому-нибудь еще из проектировщиков удавалось столь быстрыми темпами легализовать свою строительную деятельность?” — задается вопросом один из выпускников гимназии и противник расширения Мярт Кылли.

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Как бы то ни было, начинать строительство пока нельзя, так как выданное разрешение сопровождается требованием о предоставлении департаменту за три рабочих дня до начала строительства извещения о начале строительства и проведении строительной экспертизы проекта.

Инженер Юло Лайнсалу, к которому за оценкой ситуации обратились родители учащихся в гимназии детей, отметил, что ситуация кажется крайне прискорбной: нет проекта, нет разрешения, нет экспертизы проекта, а строительство ведется как при обычном строительстве. ”Особенно в ситуации, когда речь идет о предназначенном для детей здании школы”, — отметил он, когда еще не было известно о том, что разрешение получено.

Эксперт отметил, что обычно процесс получения разрешения в Таллинне занимает несколько месяцев, и даже если город сделает для своего проекта исключение и справится со всем необходимым, к примеру, за месяц, то на само строительство у него останется максимум пять (новое здание планируется открыть уже к началу учебного года), что, принимая во внимание отсутствие на данный момент необходимой документации, может оказаться нереальным.