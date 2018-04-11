Страсти в стиле мафии: молодой центрист участвовал в вооруженных разборках

В среду программа ETV Pealtnägija показала сюжет о том, как политик из Центристской партии участвовал в вооруженных разборках в качестве представителя воров.

Представьте, вы ловите грабителей во время совершения преступления, и они сбегают. Вы ждете более трех часов полицию, но вместо этого возвращаются преступники и снова обворовывают вас под дулом пистолета. Именно это произошло в октябре прошлого года с Танелем, Алексеем и Богданом, передает ERR Uudised.

Спустя неделю полиция задержала трех грабителей, одним из которых оказался 25-летний Рустам Калинин, который в то время как раз участвовал в выборах в списках Центристской партии. Сам Калинин сообщил Pealtnägija, что для него данный инцидент исчерпан, и он не желает ничего комментировать.

Пострадавший Танель сказал, что вся эта ситуация кажется ему безнадежной: "Можешь, в принципе, делать, что угодно, но здесь в Эстонской Республике наказан не будешь. Небольшой денежный штраф, и жизнь продолжается".